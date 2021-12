Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Opération de construction Supprimer Valider Valider

Pont-du-Château : le parc de Picou, un futur pôle tertiaire

Le parc de Picou est un projet lancé par la commune de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme). Il s’agit d’une nouvelle opération d’aménagement qui prévoit la construction d’un pôle tertiaire composé d’un ensemble immobilier de cinq bâtiments. Ceux-ci seront dédiés à des activités de services et de bureaux. Ils seront situés le long de l’avenue de Clermont, près du magasin Netto, au lieu-dit Le Petit Champ. Le début du chantier est attendu en janvier 2022 pour une livraison estimée fin 2022 ou début 2023.

Ce vaste projet immobilier a été imaginé par la société A4T8. Il comprendra environ 2 700 m² d’espaces tertiaires, de larges zones de végétalisation et un parc de stationnement d’environ 100 places. Les bâtiments seront, en outre, construits de manière à s’intégrer dans le paysage urbain et dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme en vigueur. Notons également que le projet a fait l’objet d’une étude particulière sur la question des cheminements. Il devra répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire de la commune. Le parc de Picou permettra également de compléter l’offre de services proposée aux habitants.