Pont de Mirepoix-sur-Tarn : l'entreprise Freyssinet chargée de démonter les parties aériennes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux publics Supprimer Chantiers Supprimer Haute-Garonne Supprimer Pont Supprimer Surveillance des ponts Supprimer Ouvrage d'art Supprimer Freyssinet Supprimer Ingérop Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Un an après l’effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, le conseil départemental de la Haute-Garonne, maître d’ouvrage, choisit Freyssinet pour le démantèlement des parties aériennes de l’ouvrage. Laurent Delrue, directeur général délégué des services de la collectivité précise le calendrier des travaux.

Un an après l’effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn qui a coûté la vie à deux personnes, où en est le projet de reconstruction ?

Depuis un an, nous avons travaillé en temps masqué et préparé tous les marchés pour être prêts à démarrer les travaux. L’entreprise Freyssinet a été retenue dans le cadre d’un premier appel d’offres pour le démontage des parties aériennes du pont, c’est-à-dire les pylônes métalliques et les 12 câbles enchevêtrés dans l’eau et encore sous tension. En effet jusqu’à présent, en raison de l’enquête judiciaire en cours, rien ne pouvait démarrer. Nous venons d’obtenir l’autorisation du tribunal et cette première phase de démantèlement du site est donc imminente, elle débutera début janvier.

Sur le même sujet Pont effondré en Haute-Garonne : le poids du camion en question

[...]