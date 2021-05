Pompes et circulateurs : des installations moins énergivores

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Pompes Supprimer Equipement sanitaire Supprimer Eau chaude sanitaire Supprimer Economies d'énergie Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chauffage Supprimer Grundfos Supprimer Wilo Supprimer France Supprimer Valider Valider

Assurant la régularité de l’alimentation en fluide, les pompes et circulateurs sont des pièces maîtresses des installations sanitaires. Alors que ces auxiliaires représentaient, il y a encore quelques années, 10 à 15% des consommations d’énergie d’un bâtiment, les nouvelles générations sont bien plus performantes.

Évolution

Un circulateur (ou pompe de circulation) est associé à une installation de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de climatisation. Remplaçant les anciens thermosiphons, qui fonctionnaient par inertie physique, les premiers circulateurs à vitesse fixe étaient surdimensionnés pour garantir le fonctionnement des installations. La nouvelle génération, à débit variable, adapte sa vitesse aux besoins, avec pour conséquences d'importantes économies d’énergie.

RT 2012

Pompes et circulateurs sont considérés comme des « auxiliaires » consommateurs d’énergie. Ils font partie – avec le chauffage, l’ECS, la climatisation et l’éclairage – des cinq usages servant au calcul du Cep maximal d’un bâtiment, la consommation d’énergie primaire maximale, exigée à 50 kWh/m²/an par la RT 2012.

ErP et IEE

La directive européenne ErP de 2009 a imposé une moindre consommation aux équipements électriques, par le biais de l’indice d’efficacité énergétique (IEE). Les pompes et circulateurs, auparavant responsables de 10 à 15 % des consommations d’énergie d’un bâtiment, sont devenus bien moins gourmands en énergie, avec un IEE limité à 0,23 aujourd’hui, contre 0,27 en 2013.

Efficacité

Au-delà du débit variable – incontournable pour atteindre le standard BBC –, les circulateurs électroniques à moteur ECM (synchrone à aimants permanents) présentent les plus hauts rendements. Mieux encore, les circulateurs connectés peuvent équilibrer une installation complète (ci-dessous Alpha 3 de Grundfos).

À lire

Le « Traité des installations sanitaires et thermiques » (Éd. du Moniteur) délivre les informations complètes pour la compréhension de tous les systèmes qu’un installateur sanitaire sera amené à rencontrer. La dernière édition de 2018 actualisée est conforme aux nouvelles normes et DTU.

Le chiffre

Jusqu'à 80 % : l’économie d’énergie réalisée par les circulateurs de nouvelle génération.

Des produits :

Alpha 3, de Grundfos : connecté et facile d’installation

Ce circulateur à haut rendement est conçu pour les installations de chauffage domestique. Avec sa fonction Autoadapt, il s’adapte seul aux besoins pour un confort optimal et une moindre consommation d’énergie. Sa mise en service est facile via l’appli GO Remote. Dès qu’il est installé et connecté, toutes les opérations sont accessibles sur smartphone : assistant de configuration, modification des paramètres, accès aux données (débit, performances, historique, heures de fonctionnement, avertissements, alarmes…). Grâce à l’appli GO Balance, il est possible d’équilibrer en un temps réduit une installation de chauffage complète avec radiateurs et planchers chauffants. Disponible à entraxe 130 ou 180 mm ; hauteur manométrique 4, 6 ou 8 m ; débit de 3,8 m3/h.

Grundfos Alpha 3 - © Grundfos Close Lightbox

Wilo-Star-Z Nova T, de Wilo : antilégionnelle haute sécurité

Ce circulateur pour résidentiel assure une hygiène maximale à l’eau potable. La pompe fonctionne 24 heures sur 24, assurant la circulation continue de l’ECS dans le réseau et empêchant le développement des légionnelles. Les sorties d’eau sont immédiatement alimentées en eau chaude et la désinfection thermique du ballon d’ECS est automatique. La coque isolante optimise sa consommation d’énergie (6 W), Compact, à clapet antiretour, minuterie et thermostat, il résiste aux eaux calcaires. Connecteur à câblage sans outil, réglage facile par le bouton vert et le guidage sur écran LCD, offrant divers paramètres de configuration et maintenance.

Wilo Star Z Nova T - © Wilo Close Lightbox

Ecocirc (+), de Xylem/Lowara : haut rendement pour le résidentiel

Consacré aux applications de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire résidentielle, ce circulateur à très haut rendement génère jusqu’à 80 % d’économie d’énergie grâce à son moteur à communication électronique ECM et à l’hydraulique optimisée. Compact et facile à installer, il est doté d’un seul bouton de commande pour régler les modes et les vitesses. Proposé en deux versions : Ecocirc, avec prise de connexion interchangeable, purge d’air automatique, led multicolore, alarme de sécurité et arrêt automatique en cas de surchauffe, et Ecocirc+, équipé en plus d’un affichage numérique, du Bluetooth, d’un mode nuit et du réglage automatique eAdapt. Débit jusqu’à 4,5 m3/h ; hauteur manométrique jusqu’à 8 m.

Calio-Z, de KSB : une version double pompe

Ce circulateur à double pompe et rotor noyé dispose d’un moteur synchrone à commutation électrique haut rendement. Il peut équiper tout type d’installation de chauffage, ventilation, climatisation, PAC, système solaire, etc. Régulation continue de la pression différentielle. Disponible en modèles jusqu’à 760 W (par pompe) avec raccord fileté ou à brides de diamètre 80 mm. Les pompes jumelles autorégulées permutent toutes les vingt-quatre heures ou en cas de défaillance de l’une d’elles. Gestion et pilotage via écran affichant aussi les codes d’erreur. Interface Modbus pour raccordement d’un système d’automatisation. Débit jusqu’à 70 m3/h ; hauteur manométrique jusqu’à 18 m.