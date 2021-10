Pompes à chaleur : un marché au beau fixe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rénovation énergétique Supprimer Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce électrique Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Conjoncture Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les chiffres présentés par Pac & Clim Info pour la période de janvier à août 2021 montrent une santé insolente du marché de la pompe à chaleur.

Léger ralentissement sur le marché de la PAC air-air. De janvier à juin 2021, la croissance a atteint 6 % par rapport à la même à période en 2020, selon les données de Pac & Clim Info. Un tassement par rapport à la période de janvier à avril 2021, où la croissance avait atteint 50 % - mais on comparait alors avec le printemps 2020, marqué par le confinement le plus dur. Les ventes sur les huit premiers mois de l'année se situent néanmoins à un plus haut historique, atteignant 670 143 unités. Les monosplits constituent toujours le gros du marché, à 454 565 unités, mais en croissance de seulement 0,5 %, tandis que les multisplits, à 215 578 unités, ont grimpé de 21 %. Côté unités intérieures, le marché reste largement dominé par les murales, qui pèsent 85 % des ventes. L'ensemble du segment unités intérieures a grimpé de 11 % à fin août, dépassant le million d'unités vendues. 93 % des PAC air-air commercialisées sur la période fonctionnent au R32.

La PAC air-eau portée par la rénovation

Le marché de la PAC air-eau, quant à lui, grimpe de 65 % sur la période de janvier à août 2021 par rapport à la même période en 2020, atteignant 161 186 unités vendues. L'encouragement à la rénovation énergétique et la disparition programmée du fioul portent cette activité. Les PAC à haute température progressent de 93 % (à 79 741 unités vendues), et à très haute température (plus de 65 °C) de 39 % (12 720 unités), confirmant l'importance de la rénovation. La géothermie, quant à elle, progresse de 11 %, mais reste confidentielle, avec 1 467 unités vendues.

Enfin, les ventes de chauffe-eau thermodynamiques grimpent de 51 %, frôlant les 100 000 unités.