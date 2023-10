Pompes à chaleur : quel avenir pour les fluides frigorigènes fluorés ?

Les pompes à chaleur, et autres équipements de froid et de conditionnement d’air, devront-ils bientôt se passer des fluides frigorigènes fluorés ? La question est posée et donne des cauchemars à la filière, réunie le 21 septembre dernier à l’invitation de l’AFCE (Alliance Froid Climatisation Environnement). Premier sujet d’inquiétude : la révision de la réglementation européenne F-Gaz qui doit entrer en vigueur l’année prochaine, et dont les nouvelles règles de quotas devraient s’appliquer dès 2025.

À LIRE AUSSI François Deroche, président de l'Afpac : "La réforme des aides nous inquiète"

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur des artisans Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]