Pompes à chaleur : PAC'Réno, une appli gratuite pour le dimensionnement

Le programme Profeel met à disposition des installateurs une application numérique, PAC'Réno, pour faciliter le choix et le dimensionnement des pompes à chaleur en rénovation.

Avec plus d’un million d’installations en 2020, la France connait un engouement pour les pompes à chaleur, notamment en rénovation des systèmes de chauffage des maisons individuelles. Or, pour que l’équipement soit performant et pérenne, le bon dimensionnement est impératif. Une PAC surdimensionnée, au-delà du surcoût d’investissement, génère des nuisances acoustiques et un mauvais fonctionnement en court cycle. Une PAC sous-dimensionnée pose elle des problèmes de confort et de fortes consommations énergétiques.

Deux méthodes de dimensionnement

L'étape-clé du dimensionnement, parfois complexe, requiert une analyse de l’existant et des calculs spécifiques. Pour faciliter le travail des installateurs, Profeel propose le nouvel outil PAC'Réno. Simple et gratuit, il existe sous forme d’une appli téléchargeable (sur App Store et Google Play) ou d’un site internet (www.pacreno.fr) pour un usage sur ordinateur.

PAC’Réno couvre les principales technologies : PAC air/air, air/eau, eau/eau, simple ou double service, avec appoint électrique, en relève de chaudière existante. L’outil propose deux méthodes pour effectuer les dimensionnement : une approche détaillée (pièce par pièce) ou des approches simplifiées (à partir d’une description sommaire du bâti ou des consommations énergétiques). L'étude réalisée par l'installateur permet d’évaluer la puissance de la PAC à installer, de sélectionner l'équipement sur une base de données, d’estimer les prévisions de consommation, et enfin, de générer un rapport détaillé.