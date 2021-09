Pompes à chaleur Heiwa : un chauffage durable qui réconcilie confort intérieur, qualité et prix !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée HEIWA fait souffler un nouvel air sur le marché du chauffage et de la climatisation Supprimer Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Se réchauffer sans se ruiner. Pour cette rentrée, Heiwa frappe un grand coup. Avec une offre de chauffage intérieur étoffée, sa gamme de pompes à chaleur ultra-performantes, durables et accessibles s’impose comme l’incontournable des professionnels comme des particuliers. Chaud devant !

Pour en finir avec les frissons, Heiwa a la solution ! Alors que l’automne se profile à l’horizon, la marque française de pompes à chaleur complète sa gamme de PAC performantes au service du résidentiel et du petit tertiaire. Une offre de chauffage globale idéale pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, éligibles aux aides financières actuelles de l’État. Heiwa offre ainsi aux artisans installateurs et à leurs clients des PAC de haute qualité, durables et innovantes à des prix vraiment accessibles. Choisir ces produits, c’est opter pour des solutions faciles d’installation et d’utilisation, tout en s’inscrivant dans une démarche environnementale, forte et engagée.

Cet engagement se traduit d’abord par le choix d’un chauffage responsable au service de la transition énergétique : la gamme Heiwa fonctionne intégralement au gaz R32. Ce fluide réfrigérant écologique réduit de 67 % ses émissions de CO2 par rapport à son concurrent. Grâce à la forêt Heiwa, la marque compense la totalité du carbone émis par l’utilisation de ses PAC Air/Eau pendant toute leur durée de vie soit plus de 20 ans. Il en va de même pour les émissions carbones liées au transport de chaque pompe à chaleur. Déjà près de 7000 arbres ont ainsi été plantés grâce à un partenariat avec l’ONG Tree Nation. La marque tricolore se veut plus que jamais responsable : elle agit par des actions concrètes au quotidien, pour faire sa part pour la transition énergétique et la planète.

Une gamme complète pour un chauffage adapté aux besoins

Des petits nouveaux ! Au rayon des innovations en chauffage réversible, Heiwa accueille cette rentrée le mural Essentiel Zen 2 et le Multi-Split Essentiel Zen 2 – redoutablement efficaces – qui enrichissent l’expérience de la marque. Plus compacts (à partir de 713 mm de large) et plus silencieux (17 dB), ils permettent de chauffer chambres, salons ou bureaux jusqu’à des températures extérieures équivalentes à - 15°C, tout en conservant les atouts de la gamme résidentielle de PAC Air/Air : fonctionnalités astucieuses, 4 vitesses de ventilation, système anti-moisissure, etc.

Et pour les professionnels ? Heiwa pense à tout pour vous réchauffer ! La gamme HEIWA PRO Essentiel ZEN dédié au petit tertiaire (commerces, hôtellerie-restauration, établissements recevant du public) s’enrichit de deux nouvelles puissances : 3,5 kW pour le gainable et 14 kW disponibles pour le gainable et le plafonnier. Grâce à ces puissances maximisées, désormais toutes les installations des pros peuvent être chauffées ou climatisées, quelles que soient leurs tailles. Autrement dit, plus d’excuse pour changer d’air !

Du jamais vu en termes de puissance et de performances

Coup de cœur également pour la dernière PAC Air/Eau ultra-performante qui révolutionne le confort intérieur des pièces qu’elle équipe. La gamme Premium Hyōkō Max HEIWA est bien présente cet automne, en mono ou bi-bloc. Avec un fonctionnement au R32 de 8 à 16kW, elle fait partie des plus puissantes du marché ! Compacte, connectée, simple à installer et à programmer… même les installateurs en redemande !

Près de 5 fois plus performants que des radiateurs électriques

Quid des économies d’énergie dans tout ça ? De ce point de vue-là, les pompes à chaleur Heiwa sont là encore exemplaires, dotées de composants dernière génération issues des plus grands industriels mondiaux, tels que Mitsubishi Electric, Alfa Laval ou Wilo. Avec un avantage de poids : un prix hors pose inférieur de 30 à 40 % à celui des marques leaders du secteur, tout en ayant une efficacité optimale équivalente. De plus, le gaz R32 permet de chauffer par grand froid, avec des performances énergétiques allant jusqu’à A+++. Résultat, la PAC Air/Air est par exemple 4,6 fois plus performante que les radiateurs électriques. Quant à son coût de fonctionnement, il est 60 % inférieur aux chaudières gaz naturel à condensation. Fini les grille-pains et les mauvaises surprises à la réception des factures !

En plus de cela, ces performances énergétiques entrent dans le cadre des nombreuses aides financières actuellement mises en place par les pouvoirs publics. MaPrimeRénov’ peut octroyer à l’ensemble des propriétaires des montants non négligeables pour financer leurs travaux de chauffage. Et pour les professionnels reconnus garants de l’environnement RGE, les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) permettent là encore de débloquer des enveloppes pour financer les équipements en pompes à chaleur des logements. À saisir !

Un service après-vente irréprochable

Conseiller, installer, aider. C’est aussi le service essentiel qu’apporte Heiwa à tous ses installateurs. Pour une expérience client personnalisée, une aide à la mise en service et à la prise en main des PAC est systématiquement réalisée. Pour se faire, le réseau des Eco-Experts Heiwa est formé pour un accompagnement sur-mesure des clients et une maîtrise parfaite des gammes.

Grâce à plus de 70 stations techniques Heiwa qui maillent l’ensemble du territoire – de Strasbourg à Bordeaux, de Paris à Marseille en passant par Toulouse, Nantes ou Lyon – ces artisans installateurs engagés sont suivis au plus près du terrain pour répondre aux problématiques liées au service après-vente. De la hotline technique dédiée au stock de pièces détachées, tous ces services sont basés en France.

Et Heiwa ne s’arrête pas là. « Cela passe aussi par des garanties importantes et étendues : 5 ans pour tous nos produits avec la Garantie Harmonie, contre 2 ans seulement pour la plupart des marques », souligne Franck Beauvarlet, le directeur de la marque. De quoi retrouver douceur et confort intérieur pour la rentrée. Avec Heiwa, (ré)chauffez votre quotidien, le succès est assuré !

Contenu proposé par Heiwa