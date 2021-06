Pompes à Chaleur Heiwa : enfin une marque française, éco-responsable et accessible à tous !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Créée il y a deux ans, la marque française de pompes à chaleur Heiwa se développe à vitesse grand V. Comment ? En devenant une référence. Gamme accessible, services étendus, engagements éco-responsables, installateurs et utilisateurs sont conquis.

Qui a dit que transition écologique ne rimait pas avec confort économique ? En matière de chauffage et de climatisation, Heiwa se distingue de ses concurrentes asiatiques en tant que marque française engagée. Dans un marché dont le chiffre d’affaires s’est stabilité l’an dernier, Heiwa enregistre une croissance à trois chiffres. Un développement exponentiel dû à son positionnement aussi simple qu’atypique : proposer des pompes à chaleur premium innovantes, adaptées aux vraies attentes des installateurs et consommateurs français.

A commencer par l’accessibilité de la gamme. « Notre parti pris est d’être 30% moins chers tout en cochant toutes les cases des grandes marques », explique Franck Beauvarlet, directeur de la marque Heiwa, conscient du pouvoir d’achat contraint de la classe moyenne. « Les primes actuelles boostent le marché, mais notre priorité est d’apporter le bon produit au bon client. De plus, il est hors de question de proposer des services low-cost comme vendre des produits achetés sur étagères en Chine et acheminés par containers sans aucun savoir-faire », continue-t-il. Et c’est là un point essentiel des pompes à chaleur Heiwa : la satisfaction de ses clients.

Un service après-vente réactif basé en France

Une panne ? Une difficulté technique ? Le service après-vente basé en France répond immédiatement, grâce à une Hotline dédiée aux clients finaux et une autre réservée aux professionnels. Objectif : s’adapter aux besoins de chaque client. Besoin de remplacer un composant ? Inutile d’aller au bout du monde pour des délais interminables, le stock de pièces détachées Heiwa est situé en France, pour une réactivité assurée. Et cette disponibilité ne s’arrête pas là. Preuve de son engagement qualité, Heiwa étend sa Garantie Harmonie à 5 ans toutes pièces pour chacun de ses appareils Air/Air, Air/Eau et piscine, 3 ans compresseur pour la PAC Air/Eau, bien au-delà des garanties habituelles du marché. Un point particulièrement apprécié des clients. Parce que proposer des pompes à chaleur accessibles et performantes doit s’accompagner d’une qualité de services 5 étoiles.

Mais être accessible, c’est également en finir avec les notices et télécommandes incompréhensibles dont se sont tristement habitués les consommateurs : les pompes à chaleur Heiwa disposent d’une documentation et d’une télécommande en français, pour une facilité d’utilisation renforcée. Les clients adorent ! Simples à utiliser, simples à installer aussi : les produits de la marque ont été conçus par des experts passionnés du monde de la climatisation. La pose par les installateurs devient alors un jeu d’enfant, dans les règles de l’art !

Plus de 70 stations techniques pour accompagner les installateurs Eco-Experts Heiwa

Proche du terrain, les équipes Heiwa maillent l’ensemble du territoire pour répondre aux spécificités de chaque région. « De Marseille à Toulouse, de Nantes à Paris ou de Bordeaux à Strasbourg en passant par Lyon, plus de 70 stations techniques accompagnent nos installateurs pour assurer la mise en service et le suivi technique des pompes à chaleur Heiwa », détaille Franck Beauvarlet, le directeur de la marque. « C’est un service essentiel, nous mettons un point d’honneur à garantir cette proximité pour concrétiser les projets d’installation », ajoute-t-il. Par ailleurs, une formation complète est donnée aux artisans professionnels pour qu’ils rejoignent le réseau agréé et engagé toujours plus dense des Eco-Experts Heiwa (EEH).

A leur disposition, une offre large, complète et innovante à haute efficacité énergétique. Que ce soit la gamme Résidentiel, Petit tertiaire, PAC Air/Eau ou Piscine, la technologie Heiwa allie performance et confort, avec des produits silencieux, connectés au wifi, le tout habillé d’un design compact et harmonieux.

Des partenariats forts pour compenser les émissions de carbone

Le crédo de ces EEH spécialistes ? Le conseil, mais aussi la sensibilisation des utilisateurs à la démarche éco-responsable développée par la marque depuis sa création il y a deux ans. Car développer des produits durables et responsables n’est pas qu’un slogan. Chez Heiwa, c’est une réalité. Ce fil rouge guide son action, soucieuse de l’environnement et du bien-être de ses clients quand d’autres marques préfèrent omettre ce sujet majeur. Le nageur préféré des Français l’a bien compris : Florent Manoudou est l’ambassadeur officiel de la marque, conquis par cette démarche engagée. Le champion soutient Heiwa depuis plus d’un an. Il incarne la force tranquille par son humilité et sa gentille, des valeurs qui font sens.

Pour prendre en compte cet impératif environnemental, la production des produits est directement mise à contribution : l’intégralité de la gamme fonctionne au fluide écologique R32 et le packaging est composé de carton 100% recyclé. Ensuite, l’ensemble des émissions carbones liées au transport des marchandises est compensé, tout comme celui du cycle de vie de la PAC Air/Eau.

Transparence et engagement pour changer d’air

Comment ça marche ? Grâce à un partenariat, celui qu’a noué Heiwa avec Tree Nation. Cette ONG s’attache à reboiser la planète en plantant des arbres là où la déforestation est massive. En un an, la Forêt Heiwa comprend déjà près de 7000 arbres, symbole de cet engagement éco-responsable pour le climat. De même, un partenariat avec le fournisseur d’énergie verte 100% locale Urban Solar Energy permet aux consommateurs de favoriser les circuits courts et les énergies renouvelables en consommant moins et mieux. Pour Heiwa, cette démarche engagée et transparente lui permet de faire sa part, consciente de l’impact de son activité sur l’environnement. Il y a urgence à changer d'air

Contenu proposé par HEIWA