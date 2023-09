Pompes à chaleur Air/Eau Heiwa : LA solution de chauffage optimale bien dimensionnée !

Face à l’inflation et à la hausse des prix de l’électricité, Heiwa s’engage dans la transition énergétique. Comment ? En proposant des pompes à chaleur Air/Eau silencieuses, performantes et responsables, tant pour l’environnement que pour leur consommation. Facile à installer et à utiliser, la gamme de PAC Air/Eau Premium Hyōkō Max de la marque française saura vous séduire.

Côté économies ? Ces PAC Air/Eau Heiwa dernier cri sont très accessibles : leur prix est inférieur de 30 à 40 % (hors pose) aux pompes à chaleur des marques leaders du marché. Sont également proposés par la marque une garantie 5 ans compresseur et 3 ans pièces, un SAV et un stock de pièces détachées basés en France. De plus, la facture énergétique des clients finaux est fortement réduite, malgré le contexte inflationniste du moment. En effet, c’est l’énergie gratuite de l’air qui assure le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Les chaudières classiques n’avaient qu’à bien se tenir ! Par ailleurs, Heiwa accompagne ses utilisateurs vers une consommation responsable : en utilisant sa pompe à chaleur correctement, il est possible de faire davantage d'économies d'énergie. Ainsi, chacun fait sa part !

Et la cerise sur le gâteau ? Heiwa propose une offre de remboursement dédiée aux utilisateurs allant jusqu’à 1000 € pour tout devis signé entre le 1er septembre et le 31 octobre 2023 et pour une facture installation réalisée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur le site www.offre-heiwa.fr et faire partie des 1000 premiers inscrits.

(Offre soumise à conditions)

Des performances énergétiques remarquables

Discrètes et ultra-compactes, disponibles en monobloc, en bi-bloc et en bi-bloc avec ECS, les PAC Air/Eau Heiwa se distinguent également par leurs performances remarquables. Ainsi, la pompe à chaleur Air/Eau Premium Hyōkō Max HEIWA garantit une sortie d’eau à 65 °C, y compris lorsque la température extérieure atteint +5 °C en plein hiver. Et ce n’est pas tout. Si le mercure descend à -15 °C, ces produits parviennent à chauffer l’eau à 60 degrés. Idéal pour le confort intérieur de l’habitat.

Et sous le capot ? Les PAC Air/Eau Heiwa disposent de composants de haute technologie, comme le compresseur Mitsubishi Electric, permettant un rendement (COP) jusqu’à 5,2 et d’obtenir un label énergétique classé A+++, la meilleure note de la classification. Par ailleurs, 5 puissances sont disponibles : 8kW, 10 kW, 12 kW, 16 kW ou 16 kW triphasés, pour s’adapter aux spécificités de chaque lieu. Avec la possibilité d’obtenir une note de dimensionnement certifiée !

Nouveau : la note de dimensionnement officielle Heiwa B.E.

En effet, pour favoriser la montée en compétence de ses installateurs, Heiwa vient de lancer son propre outil de dimensionnement pour l’installation de PAC Air/Eau : Heiwa B.E. Associée au bureau d’études Cardonnel Ingénierie, la marque française de PAC permet aux professionnels de créer leur propre rapport certifié.

En renseignant les informations générales du bâtiment, sa situation, ses surfaces vitrées, sa date de construction, la technologie de chauffage existante, l’installateur génère une note de dimensionnement officielle produite par l’application développée par Cardonnel Ingénierie avec des artisans. Cette innovation rassemble tous les points techniques qui permettent d’avoir la bonne PAC Air/Eau au bon endroit. Avec Heiwa B.E., l’installateur peut proposer à ses clients une installation correspondant à leurs besoins réels, sans qu’elle soit sous ou surdimensionnée. La performance est mieux adaptée aux différentes configurations de projets, et limite son impact sur l’environnement.

Un outil unique sur le marché de la PAC Air/Eau

En plus, le rapport émis par Heiwa B.E. intègre la note de dimensionnement, aujourd’hui indispensable pour prétendre aux aides de l’État que sont Ma Prime Renov’, l’Eco-Prêt à taux zéro, les CEE ou le taux réduit de TVA. Cette note permet aussi aux professionnels de faciliter le renouvellement leur qualification RGE.

Cet automne, changez d’air et faites votre part dans la transition énergétique, avec les PAC Air/Eau Heiwa et leur outil Heiwa B.E. !

