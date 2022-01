Polystycoffre, un nouveau coffre tunnel intégré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Volet roulant Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Valider Valider

TBS Pro présente une nouvelle gamme de coffres tunnel intégrés « tout-en-un », à la fois esthétiques, simples et rapides à monter.

Les coffres tunnel représentent 61 % des volets installés sur le marché de la maison individuelle neuve. Ils sont pour moitié pré-équipés d’un volet roulant. En concevant sa nouvelle gamme Polystycoffre, TBS Pro a cherché à répondre au premier critère d’achat des artisans pour ce type de produit, à savoir la simplicité de mise en œuvre.

De faible poids, ces coffres tunnel complets comprennent une sous-face avec cache rail intégré, ne nécessitant pas de recoupe en profondeur, un rail télescopique ajustable pour assurer l'étanchéité avec la menuiserie, un volet motorisé intégré et une télécommande appairée en usine.

Deux modèles, jusqu’à 4 500 mm de largeur

Fabriqués en polystyrène haute densité, répondant aux exigences de la RE2020, ils sont adaptés à la construction brique ou béton et à tous types de baies, y compris XXL et en angle. Ils existent en deux modèles de 800 à 4 500 mm de large : Polystycoffre (Uc de 0,6 W/m².K) et Polystycoffre T (Uc de 0,4 W/m².K).

La rigidité et la résistance au vent sont garantis par des renforts aluminium et des pattes de liaison. L’occultation est renforcée par un joint co-extrudé en coulisse, un joint brosse et un profilé d’insertion noir. Pour la sécurité, des verrous automatiques résistent à un relevage de 25 kg.

La gamme est proposée en 11 combinaisons de coloris, blanc ou gris anthracite en sous-face et 4 parements extérieurs (béton, brique, enduit, fibragglo). Haute résistance garantie bord de mer et modèle brise-soleil sont disponibles en option.