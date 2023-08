Polygood, un matériau de surface issu à 100 % de déchets plastiques officiellement certifié

Conçus par The Good Plastic Company, les panneaux Polygood sont produits à partir de tous types de déchets plastiques, des réfrigérateurs aux couverts à usage unique, en passant par les appareils électroniques et les équipements industriels. Hautement rigides et résistants aux chocs, étanches et conformes aux normes d’hygiène, ils sont destinés à l’aménagement et à l’agencement intérieur, à la réalisation de panneaux muraux, comptoirs, étagères ou éléments de signalisation. Proposés en taille standard 140 x 280 cm, en épaisseur 12 et 19 mm, ils peuvent être fraisés, polis, poncés, thermoformés, percés, collés, etc.

Finitions uniques

La gamme Polygood se distingue par une grande variété de motifs et de finitions, qui évoluent en fonction des approvisionnements en matériaux recyclés et des couleurs des paillettes plastiques broyées. 100 % recyclé et 100 % recyclable, chaque panneau est fabriqué à partir d’un seul type de plastique pour garantir la circularité, en utilisant exclusivement des énergies renouvelables. Toutes les chutes sont réintégrées dans la production. Aucun liant ou traitement de surface n’est ajouté.

Empreinte carbone minimale

Analysé et évalué dans toutes les phases de son cycle de vie, le panneau Polygood répond à ces 5 critères : l’utilisation de produits non toxiques, la réutilisation des matières premières, la gestion d’énergies renouvelables, la gestion responsable de l’eau et la responsabilité sociale. Avec une valeur certifiée de 6,02 kgeq de CO2/m2 pour une plaque de 12 mm, il se place parmi les matériaux de surface à plus faible empreinte carbone, désormais attestée par une Fiche de Données Environnementale et Sanitaire (FDES).