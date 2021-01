Pôle d’échange multimodal de Basso Cambo : les travaux sont lancés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Déclaration d'ouverture de chantier Supprimer Valider Valider

Le chantier démarre pour le projet d’échange multimodal de Basso Cambo.

Les travaux d’amélioration du nouveau pôle d’échange multimodal de Basso Cambo ont débuté, comme prévu, le 4 janvier 2021 à Toulouse (Haute-Garonne). La construction d’un parking de cinq étages prévoit 480 places de stationnement à terme. Le réaménagement du parc relais permettra de proposer 70 places pour les véhicules légers et 100 emplacements pour les vélos dont 4 destinés aux modèles cargos. L’aire d’embarquement sera valorisée afin de faciliter la desserte pour le covoiturage et les cheminements des vélos et des piétons. Ces nouvelles installations seront mises à disposition des passagers de la ligne de métro A à partir de 2022.

D’autres infrastructures seront réalisées en complément : un local pour les services d’exploitation, des bornes de recharges électriques ainsi qu’un espace dédié aux commerces et aux services. Porté par Tisséo Collectivités, le montant de ce projet s’élève à 15,3 M€.