Poissy : Porsche disposera d’une nouvelle concession à Poissy en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Concession Supprimer Valider Valider

Le chantier pour la nouvelle concession Porsche, à Poissy, démarrera en juin ou en juillet 2021.

Le constructeur automobile Porsche prévoit de créer une nouvelle concession à Poissy (Yvelines), en bordure de la RD113, en face du futur campus du Paris-Saint-Germain. Karl Olive, le maire de la ville, a signé, le 11 mars dernier, le permis de construire de ce nouveau centre de distribution et de formation de la marque. L’événement s’est déroulé en présence de Marc Meurer, président de Porsche France, Cyrille Van Belleghem, directeur de Porsche Distribution, et Carlos de Matos, directeur du groupe Saint-Germain, chargé de la construction du centre. Le début des travaux, chiffrés à 10 M€, est attendu en juin ou en juillet prochain, pour une mise en service à l’été 2022. Le futur site de Porsche remplacera celui qui se trouve rue Ampère, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).

Le nouveau bâtiment de Porsche occupera 7 600 m² de surface, sur un terrain de 12 000 m². Le rez-de-chaussée sera équipé d’un showroom pour la présentation des véhicules neufs, d’une partie carrosserie et d’une section dédiée à l’après-vente avec 13 postes de travail. Il se dotera également d’un magasin pour les pièces de rechange et d’un centre de formation technique consacré aux collaborateurs des ateliers du réseau Porsche France. La concession disposera en outre d’un centre de réparation de batteries de haute performance, d’une partie réservée aux véhicules d’occasion, d’un parking souterrain de 200 places et de panneaux solaires pour alimenter les bornes de recharge des véhicules.