Poissy : extension et rénovation de l’école Robert-Fournier

Le groupe scolaire Robert-Fournier va être agrandi et embelli. Un montant de 9,5 M€ sera investi dans ce projet.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil des enfants et des enseignants, la municipalité de Poissy a décidé de lancer le projet d’extension et de rénovation des bâtiments du groupe scolaire Robert-Fournier, de La Coudraie, à Poissy (Yvelines). Une réunion publique a eu lieu le 18 mai dernier, durant laquelle les grands axes du chantier ont été présentés aux habitants du quartier de La Coudraie. L’établissement scolaire agrandi permettra d’absorber l’augmentation du nombre d’élèves issus des 116 logements qui seront créés en 2022 et des 128 logements en 2023 dans le quartier Maurice-Clerc.

La première phase de l’opération, chiffrée à 1,3 M€, consistera à réhabiliter l’ancienne école maternelle par la création de quatre classes et d’une salle de motricité. L’aménageur Citallios et la société immobilière Nexity y apporteront un soutien financier de 725 k€. Une subvention de 366 k€ viendra s’ajouter à ce financement. L’école maternelle réhabilitée sera livrée en juin 2022 et rendue opérationnelle en septembre de la même année.

Par ailleurs, l’école élémentaire de l’établissement bénéficiera d’une extension en continuité avec le bâtiment existant. Elle comprendra ainsi sept classes et une salle polyvalente sur une surface totale de 200 m2. D’autres travaux de mise aux normes environnementales, comme l’isolation des toitures, l’installation de luminaires LED et de stores extérieurs avec toiles haute performance, restent encore à réaliser. Cette seconde phase, d’un coût estimé à 8,2 M€, commencera en juin 2023, pour une livraison programmée en janvier 2025.