Point.P va déployer des solutions bas-carbone d'Ecocem

Saint-Gobain et Ecocem, le spécialiste irlandais du ciment et de liants bas-carbone, renforcent leur collaboration. Après Chryso en matière de recherche et développement, Weber sur les mortiers, c'est au tour de Point.P d'annoncer un partenariat pour "le développement et la commercialisation de solutions à faible teneur en carbone pour les liants, les bétons et les mortiers". Ce partenariat soutiendra l'ambition de l'enseigne de négoce d'atteindre "son objectif de réduction des émissions de carbone liées au ciment (béton prêt à l'emploi, blocs de béton et éléments préfabriqués) de 35 % d'ici 2030." Pour Ecocem, ce sera l'occasion de développer et de commercialiser ses nouveaux liants à faible teneur en carbone à travers le réseau de distribution de la filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, les centrales à béton et les usines de préfabrication.