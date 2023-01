Point.P se renforce encore dans le bois en Aquitaine

Quelques mois après le rachat des trois agences Matériaux et Bois d’Aquitaine (MBA), Point.P poursuit ses emplettes dans l’univers du bois et dérivés dans la région de la Nouvelle Aquitaine. L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France vient de mettre la main sur Capital Bois, un négoce implanté dans l’est de la Gironde. Plus précisément, il est installé à Ailas, à proximité de l’échangeur n° 4 de l’autoroute A62, dans la zone artisanale Bois Majou SUD. Le point de vente qui existe depuis 2011, s’étend sur 7400 m2 de terrain, dont 2000 m2 couverts, et compte 6 salariés. Capital Bois a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 M€ en 2021.

Les ambitions de Point.P

Patrick Noguès, directeur général de Point.P Nouvelle Aquitaine, a commenté ce rachat : « Capital Bois jouit d’une réelle expertise et d’une forte notoriété dans la région. Avec cette nouvelle acquisition, qui fait suite à celle de MBA en 2022, nous renforçons notre leadership avec une forte spécialisation sur le bois auprès des charpentiers, constructeurs bois, menuisiers et couvreurs principalement. Nous complétons ainsi efficacement notre maillage dans la perspective de la RE2020. Cette acquisition consolide notre réseau régional avec 136 points de vente. Elle vient aussi compléter l’offre de POINT.P ». Ce que confirme Nicolas Godet, directeur général de Point.P. « Cette nouvelle acquisition dans la région assoit un peu plus notre position et notre expertise sur le bois. Elle prend par ailleurs tout son sens dans le cadre de notre stratégie de développement d’une offre en faveur de nouveaux modes constructifs. Elle démontre une fois encore notre engagement pour la décarbonation du secteur du bâtiment."