Point.P s'offre un adhérent Starmat

L’année 2023 vient à peine de commencer, et déjà Point.P est à sa deuxième acquisition. Après Capital Bois en Gironde, l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France vient de mettre la main sur BCFC (pour Bati Central Franche-Comté), un négoce généraliste spécialisé dans la façade et l’isolation thermique par l’extérieur. Ce dernier est implanté à Bavilliers, à quelques encablures de Belfort (90). Cet ancien adhérent de Starmat compte une agence. Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,4 M€ pour un résultat d’exploitation de 44 048 € et un bénéfice de 5 800 €.

Renfort sur l'ITE

Gérard Duffet, directeur général de Point.P Est, précise dans un communiqué : « Cette acquisition consolide le réseau régional qui compte déjà 48 points de vente et complète le réseau sur le Nord de la Franche-Comté. BCFC partagera son expertise sur la façade et l’isolation par l’extérieur avec les autres agences de la Région Est. »

Avec ce nouveau point de vente, l’enseigne généraliste de Saint-Gobain consolide ses positions régionales sur le marché de l’isolation thermique par l’extérieure (ITE) et ses deux segments : ITE sous enduit avec finition crépi, ITE sous bardage ou vêture. D’après le réseau, cette acquisition lui permettra de répondre « encore plus efficacement au marché du neuf, en conformité avec la RE 2020, ainsi qu’à celui de la rénovation. »