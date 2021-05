Point.P revoit le showroom de son agence de Cherbourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Dans les agences Supprimer Point.P Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Seine-Maritime Supprimer Valider Valider

L’agence propose un nouveau parcours client plus inspirationel et de nouvelles gammes de produits.

Installé depuis de nombreuses années à Cherbourg en Normandie, Point.P vient de rénover entièrement son showroom. L’objectif affiché par l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) : proposer à ses clients professionnels ainsi qu’aux particuliers « un parcours de visite plus fluide dans un espace pensé comme un véritable lieu d’inspiration. »

600 m² et 10 ambiances

Sur une surface de plus de 600 m², l’agence met en scène 10 ambiances autour d’une « large sélection » de revêtement de sol et muraux (faïence, mosaïque…) notamment de carrelages format XXL, d’une offre « complète » de menuiserie (portes intérieures et extérieures, fenêtres, portes de garage) et de nombreuses références pour l’aménagement extérieur (dallage, parements, bardage…).

Par ailleurs, cette salle d’exposition s’appuie sur les services digitaux de l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France comme la prise de rendez-vous via le site pointp.fr ; la modélisation 3D des projets globaux, des bornes digitales pour visualiser les projets…