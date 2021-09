Point.P réitère son opération "Pack jeune artisan"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Artisans Supprimer Point.P Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour cette nouvelle "promotion", l’enseigne de Saint-Gobain distribution bâtiment France renforce son programme avec l’arrivée de nouveaux services et de nouvelles prestations dédiés aux jeunes artisans.

Initié en juin 2020 auprès de 300 artisans de moins de 30 ans, le Pack Jeune Artisan de Point.P sera reconduit cette année. L’enseigne de Saint-Gobain distribution bâtiment France va proposer à 300 nouveaux jeunes professionnels qui démarrent leur activité son offre de services exclusifs « pour les aider à relever les nombreux défis qui jalonnent la vie d’un jeune entrepreneur en termes juridiques, comptables, administratifs… ».

Sur le même sujet Point.P soutient les artisans débutants

Bénéficier d'un encours

Pour cette « promotion 2021/2022 », le Pack jeune artisan s’enrichit de nouvelles prestations dont : 6 mois d’abonnement gratuit au logiciel de devis et facturation Tolteck, la possibilité de bénéficier d’un encours (celui-ci a été augmenté afin d’offrir à ces 300 jeunes une limite de crédit plus importante) et un accès au hub « MyFormality » avec une demande de recouvrement d’impayés offerte. D’après l’enseigne, « ce service comprend un rendez-vous avec un juriste pour effectuer un diagnostic ; la gestion d’un dossier d’impayé et la rédaction d’un courrier simple ; la rédaction et l’envoi d’une mise en demeure ; un entretien avec un juriste permettant d'orienter le client vers la solution la plus efficace si la procédure amiable devait échouer. »

Par ailleurs, le bénéficiaire du pack pourra accéder à l’application Objectif RGE « pour s’entraîner à son rythme au passage de l’examen en vue d’obtenir la certification RGE en candidat libre. (Point.P offre le passage de l’examen d’un montant de 99,90 € H.T) ainsi qu’au package de formation avec Velux, « comprenant la formation d’installateur-conseil ».

Moins de deux ans d'existence

Les jeunes entrepreneurs ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour s’inscrire via le site jeune.generation-artisans-pointp.fr. Pour accéder au Pack jeune artisan, il faut être un chef d’entreprise de moins de 30 ans, diplômé du bâtiment, que l’entreprise existe depuis moins de 2 ans et être client de l'enseigne. Pour le lancement de cette « promotion », Point.P va amplifier sa communication à destination des jeunes artisans « en déployant une série de visuels spécifiques à chacun des services proposés avec le Pack Jeune Artisan et visibles sur le site pointp.fr et les réseaux sociaux de l’enseigne. »