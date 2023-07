Point.P pousse encore les artisans à se labelliser RGE

Emmanuel Macron souhaite une « augmentation massive » du nombre d'artisans et entreprises qualifiées pour mener des travaux de rénovation. Le président de la République l’a rappelé lors d’un message vidéo adressé aux adhérents de la Capeb réunis les 21 et 22 juin 2023 à Lille. C’est aussi le cas de Point.P. L’enseigne de matériaux de construction de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France propose déjà, depuis trois ans, Objectif RGE, une application de révision pour les candidats à l’examen du label RGE. Malgré son taux de réussite (80 % d’après le réseau), elle a décidé d’aller encore plus loin.

Jusqu'à 374 € de remboursement

Pour inciter plus d’artisans à s’inscrire, Point.P a mis en place en juin derneir, et jusqu’à la fin de l’année pour les membres de Génération Artisans, un « principe de remboursement des frais liés à l’obtention du label RGE. » Ainsi, si l’artisan obtient son label RGE, l’enseigne « lui rembourse tous les frais engagés sur les services Point.P par lesquels il serait passé : Objectif RGE, Accompagnement au montage du dossier RGE. Soit un montant maximal de 374 €. A noter que « le remboursement des frais ne concerne pas les coûts liés à la demande de qualification auprès de Qualibat. »