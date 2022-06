Point.P poursuit ses emplettes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Point.P Supprimer France Supprimer Région Occitanie Supprimer Carrelages et dallages Supprimer Valider Valider

L’enseigne généraliste de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France étend sa présence dans la région Occitanie avec l’acquisition de Sup Caro près d’Albi.

Et de sept pour Point.P. Depuis la reprise de Raboni Normandie en octobre 2021, l’enseigne généraliste de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France fait preuve de boulimie. Elle est à son septième rachat avec la reprise de Sup Caro, un spécialiste du carrelage intérieur et extérieur près d’Albi. Ce négoce indépendant avait réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de près de 1,25 M€ pour un résultat d’exploitation de -3500 €.

Expertise métier



Située plus précisément sur la commune de Puygouzon, cette agence comprend une salle d’exposition de 700 m² et compte cinq salariés. « Cette acquisition renforce nos positions sur la région et porte à 107 le nombre de nos agences. Sup Caro conserve sa spécificité et son expertise métier. Ce point de vente complète notre offre à destination des artisans et des particuliers à projet » a indiqué dans un communiqué Laurent Gouzin, directeur général de la région Occitanie de Point.P.