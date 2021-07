Point.P ouvre une troisième agence à Grenoble

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Plâtrerie Supprimer Isère Supprimer Grenoble Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Point.P Supprimer Valider Valider

L’enseigne de SGDB France étoffe son réseau d’agences en région Rhône-Alpes avec un nouveau point de vente à Bresson, en périphérie sud de Grenoble. Elle est spécialisée en PPI et en menuiserie.

d’inauguré sa troisième agence dans l’agglomération grenobloise et la 67e de la région Rhône-Alpes.

Implanté à Bresson, ce point de vente se situe à proximité directe de la rocade Sud qui représente l’axe principal de circulation de l’agglomération Grenobloise, « au cœur d’un secteur historiquement fréquenté par les artisans professionnels du bâtiment. »

S’étendant sur plus de 11 700 m², dont 3 600 m2 de stockage couvert, il propose une offre « très large » dédiée à l’isolation, la plâtrerie, le doublage ainsi que la menuiserie extérieure et intérieure. A noter que le point de vente dispose de trois personnes dédiées aux activités PPI : deux ATC et un responsable commercial. Il dispose également d’un libre-service d’une surface de 600 m² couvrant tous les corps de métier. Au total, l'agence propose plus de 6 000 références produits.