Point.P modernise son showroom de Senlis

Cette salle d’exposition propose de larges gammes de revêtements, menuiseries et d’aménagement extérieur référencées par l’enseigne de SGDB France.

A l’instar de très nombreux showroom de Point.P, celui de l’agence de Senlis, dans l’Oise, P a fait l’objet d’une rénovation. Désormais, le point de vente propose à ses clients, professionnels comme particuliers, « un parcours de visite fluide et simplifié. » S’étendant sur 290 m², il met en scène à travers quatre styles (vintage, industriel, moderne design et classique chic) une large gamme de revêtements de sol (carrelage et parquet), de revêtements muraux (faïence, mosaïque…), menuiseries (portes intérieures et extérieurs, fenêtres, placards…) et d’aménagements extérieurs (dallage, parements, bardages…).

Un ATC spécialisé en déco et amex

Dix collaborateurs, dont un responsable de salle, sont présents 6 jours sur 7 et accueillent artisans, architectes et particuliers à projet. Pour cela, ils s'appuient notamment sur des services digitaux tels que le cofigurateur Magic View « qui permet de visualiser en quelques clics et dans son propre intérieur les produits de revêtements de sol. » Par ailleurs, l’agence a recruté un ATC spécialisé en décoration et aménagement extérieur afin de « répondre aux demandes des aménageurs et architectes ».