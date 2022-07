Point.P met une couche de déco sur son site internet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Point.P Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Afin de booster le web to showroom, l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France améliore le parcours client de son site internet en intégrant un Espace Déco.

Point.P déploie depuis 2018 un concept de showroom (220 actuellement) pour capter les particuliers à projet. Dans ce cadre, l’enseigne ne cesse d’améliorer son parcours client au sein de ces salles d’exposition mais aussi son site internet (26 millions de visites en 2021) pour booster le web-to-showroom. La dernière nouveauté en date est le développement d’un nouvel onglet Espace Déco. Il donne accès à six rubriques : Construire mon projet par pièce, Trouver mon style déco, Conseils pour choisir mes produits, Découvrir nos avant/après, Me projeter chez moi, Trouver un showroom.

Un quiz

Dans le détail, Construire mon projet par pièce propose des conseils et les étapes clés pour réaliser un projet de rénovation selon la pièce : salle de bain, salon, cuisine, chambre, bureau, aménagement. Trouver mon style déco permet au particulier de découvrir des idées d’aménagement et de produits via une recherche combinant les pièces (salon, salle de bain, chambre, cuisine, extérieur) et un style (Campagne chic, Classique chic, Ethnique, Industriel, Moderne design, Pop, Scandinave, Vintage). « Et pour les internautes qui ne savent pas quel style leur correspond, un quiz de quelques minutes le détermine grâce à une liste de questions. »

L’appli Magic View

Quant à la rubrique Choisir mes produits, elle permet au particulier de sélectionner son revêtement de sol ou de mur via différentes entrées (par tendances ou par matériau). Une fois le matériau choisi, le site propose un descriptif, puis comment l’intégré dans une pièce, avec quel autre produit ou couleur l’associé…. Enfin Me projeter chez moi permet de tester chez soi un format, un effet, une couleur, une association de matériaux via l’appli Magic View.

200 nouveaux contenus

Pour améliorer la visibilité du site sur Google, le réseau de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a créé plus de 200 nouveaux contenus qui lui permettent d’apparaître dans les listes de résultat de recherche, en fonction des requêtes les plus courantes des internautes. Pour rappel, point.p.fr est un outil stratégique pour l’enseigne : il a recensé plus de 26 millions de visites en 2021.