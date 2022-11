Point.P met la main sur un indépendant carrelage

Après la reprise en juin 2022 de Sup Caro, un spécialiste du carrelage intérieur et extérieur près d’Albi, Point.P poursuit la consolidation sur le marché du carrelage. L’enseigne généraliste de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a fait l’acquisition de de l’enseigne Carrelage de la Tuilerie, à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Le point de vente, qui s’étend sur 250 m2 deviendra un showroom Point.P.

Travailler les particuliers à projet

« Cette acquisition était une évidence pour nous. Le showroom Carrelage de la Tuilerie est attenant à notre agence Point.P et nous permet d’étoffer notre offre sur la région. Le point de vente Carrelage de la Tuilerie conserve sa spécificité et toute son expertise métier et vient idéalement compléter notre proposition produits, notamment à destination des particuliers », a indiqué Franck Leclerc, directeur général de la région Point.P Pays de la Loire ; dans un communiqué.