Point.P inaugure son agence du Point du Jour à Paris

Dans le cadre de la rénovation de ses points de vente situés en milieu urbain, l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a entrepris la refonte de son agence située port du Point du Jour dans le XVIème arrondissement de Paris.

Deux ans après la rénovation de son agence sur le port de Javel, dans le XVe arrondissement de Paris, Point.P poursuit la refonte de ses points de vente situés en milieu urbain. L’enseigne du Saint-Gobain Distribution Bâtiment France vient d’inaugurer son agence située port du Point du Jour dans le XVIème arrondissement parisien. Conçue pour répondre aux exigences du projet de réaménagement des bords de Seine et en étroite collaboration avec HAROPA – Ports de Paris, cette rénovation « vise à permettre la cohabitation des activités commerciales et à favoriser l’usage du transport fluvial pour réduire le trafic routier et les émissions de CO2. »

Acier auto-patiné et bois

Comme pour l’agence de Javel, l’enseigne a travaillé avec l’architecte Elisabeth Veit. L’aspect donné au bâtiment est donc « directement inspiré de celui déjà réalisé et reprend les mêmes codes architecturaux, de structures et de matières » avec de l’acier auto-patiné et du bois, des matériaux durables et capables de résister aux crues.

4000 références en LS

Bâti sur pilotis afin de répondre aux contraintes du Plan Local d’Urbanisme et surtout du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du département de Paris, le point de vente de 490 m² dispose d’un espace de stockage de 1 200 m2 sous le bâtiment qui peut être évacué en cas de crue. Et il comprend au premier étage (desservi par un ascenseur) un accueil et un espace de vente et un libre-service de 390 m² où est exposé plus de 4 000 références produits.