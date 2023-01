Point.P forme les artisans au photovoltaïque

Point.P s’ouvre au photovoltaïque en proposant une formation pour permettre aux artisans d’installer des panneaux. La formation est développée en partenariat avec le bureau d’études Opti+ (dans l'orbite de SGDB France) et comprend « une étude et un dimensionnement sur mesure afin d’optimiser le projet et de connaître le temps de retour sur investissement », une présentation des solutions du distributeur avec des produits certifiés et un accompagnement aux démarches administratives.

Point.P a formé spécifiquement 220 ambassadeurs en photovoltaïque, attachés technico-commerciaux, chefs d’agence ou encore chefs de marché efficacité énergétique. Le groupe de distribution de matériaux de construction entend répondre à la demande croissante pour le solaire. Enedis recense une augmentation de 20% des installations photovoltaïques en France en un an avec un total de 600 000 panneaux posés pour 13 GW produits à l’année.