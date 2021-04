Point.P étoffe son offre en Rhône-Alpes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Point.P Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Lyon Supprimer Rhône Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France vient d’ouvrir une agence à Lissieu, au Nord de Lyon, spécialisée dans la couverture et la charpente.

Point.P poursuit la spécialisation de son réseau. L’enseigne généraliste de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) vient d’inaugurer une nouvelle agence à Lissieu, près de Lyon. Elle a pour objet de répondre aux besoins des charpentiers et des couvreurs. Voisine d’une agence Point.P généraliste, « déjà bien implantée » selon le communiqué, « ce nouveau point de vente profite d’un emplacement privilégié. Il se situe sur l’axe très passant de la D306 et à proximité de l’A6permettantainsi une grande facilité d’accès aux artisans de la région. »

Trois familles

Ce nouveau dépôt de 5000 m² (dont 4500 m² d’extérieur, 500 m² de dépôt couvert et un libre-service de 100 m²) développe une offre spécifique autour de trois familles de produits : les tuiles, le bois, le zinc et le métal. On y trouve aussi une gamme de fenêtres de toit, de produits d’isolation biosourcés, notamment en fibre de bois, et des produits d’étanchéité des toits terrasses.

Des services…

Cette nouvelle agence propose aussi des services dédiés aux besoins de cette cible avec, pour le métal et le zinc, la présence d’un atelier et la mise à disposition de machines de pliage pour les artisans, ou encore la possibilité de charpentes sur-mesure.

Par ailleurs, elle a mis en place des matinées de formation technique. « Menées en partenariat avec les fournisseurs de l’agence, ces sessions ont pour objectif de présenter les solutions et les produits aux artisans pour les aider à répondre au mieux aux demandes », selon l’enseigne. Elle « travaille aussi en collaboration avec deux usines de tuiles à proximité afin de développer les compétences de ses collaborateurs et des artisans sur ces questions spécifiques. » Cette agence est la 66e agence de Point.P dans la région Rhône-Alpes.