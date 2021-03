Point P et Décocéram projettent de donner naissance à un nouveau réseau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce matériaux Supprimer France Supprimer Point.P Supprimer Decoceram Supprimer Valider Valider

Les deux enseignes de Saint-Gobain distribution bâtiment France (SGDB France) veulent réunir sous une même bannière, l’ensemble de leurs showrooms soit 188 points de vente, pour créer un réseau national spécialisé dans le carrelage et le revêtement de sol.

Point.P et Décocéram se rapprochent avec une ambition : s'attaquer au marché de la décoration, et plus particulièrement au [...]