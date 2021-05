Point.P enrichit son offre de produits biosourcés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer Isolant biosourcé Supprimer Point.P Supprimer Point de vente Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le guide 2021 « Construire et rénover en biosourcé » de Point.P s’enrichit de nouvelles solutions et de nouveaux matériaux. Le spectre des travaux est élargi, de l’assainissement aux combles en passant par la menuiserie ou le bardage.

Point.P publie la troisième édition de son guide « Construire et rénover en biosourcé ». Regroupant son offre de produits éco-conçus et répondant aux enjeux environnementaux, cet outil a pour objectif d’aider les artisans à comprendre et à prescrire ces solutions. Il présente sur 60 pages une gamme élargie de 1 500 produits qui répondent à de multiples besoins : combles, murs, cloisons, déco/parquet/terrasse, maison à ossature bois, menuiserie, fondation/structure, ITE, bardage, toiture, assainissement.

Nouveaux matériaux et tableau comparatif

Cette version 2021 fait une large place à de nouveaux matériaux tels que la paille de riz, le béton de chanvre ou le liège. Les professionnels y trouveront des explications sur le biosourcé : les matériaux existants, leurs atouts, leur utilisation. Chaque produit est accompagné d’un visuel, de ses caractéristiques techniques et de son prix. Un tableau compare les performances des différents produits d’isolation (lambda, confort d’été, acoustique, facilité de mise en œuvre, rapport qualité/prix).

Un road show cet été

Edité à 45 000 exemplaires, le guide est disponible en agence partout en France ou sur pointp.fr. De plus, afin de présenter directement aux professionnels les produits biosourcés disponibles et d’en expliquer tous les atouts, l'enseigne prévoit également un road show qui démarrera cet été si les conditions sanitaires le permettent. Trois camionnettes parcourront la France à la rencontre des artisans et des équipes Point.P pour répondre à leurs questions et les aider à monter en compétence sur ces solutions.