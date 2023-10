Point.P déploie des référents dédiés à la rénovation dans ses agences

Alors que le nombre d’entreprises RGE a diminué en un an, passant de 65 013 en 2021 à 63 000 au 31 décembre 2022 selon les chiffres de l’Ademe, Point.P a décidé de déployer des RAR (Référents Aide à la Rénovation) dans son réseau d'agences. Ils auront pour mission "d’informer et d’accompagner les artisans dans le dédale des dispositifs d’aides existants" et ainsi permettre " une meilleure compréhension pour une intégration simplifiée des aides à la rénovation énergétique dans les offres que font les professionnels dans le cadre de leurs chantiers."

Plus de 1000 RAR

Ce sont l'ensemble des attachés technico-commerciaux de l'enseigne qui vont être formé pour cette mission. "L’objectif est de disposer de 1 000 RAR répartis dans toute la France, soit au minimum un RAR par bassin d’activité, afin d’accompagner de façon efficace les 37 000 clients RGE de Point.P et de sensibiliser ceux qui ne le sont pas encore." A date, plus de 270 le sont déjà et opérationnels dans cinq régions : Normandie, Rhône-Alpes, Bretagne/Pays-de-Loire, Est et Ile-de-France.

Communication et publicité

Pour accompagner son dispositif, l'enseigne "prend la parole en radio (RTL, Europe 1 et RMC), en presse (Le Moniteur et l’Equipe) ainsi que sur les réseaux sociaux avec des vidéos étonnantes avec Booder." Cette communication s’étendra aussi en octobre à la télévision avec deux spots consacrés au confort d’hiver et au confort d’été (TV Canal +).