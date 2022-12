Point.P complète son maillage en Normandie avec un nouveau rachat

Point.P poursuit ses emplettes. Depuis la reprise de Raboni Normandie en octobre 2021, l’enseigne généraliste de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France fait preuve de boulimie. Elle est à son huitième rachat avec reprise du Batirama de Burey dans l’Eure. Cette acquisition répond, d’après Benjamin Auzéau, directeur général de la région Point.P Normandie, « à une stratégie d’élargissement et d’approfondissement de nos gammes. Elle nous permet de densifier notre offre mais aussi de travailler sur des expertises particulières. Ce nouveau point de vente renforce notre présence dans la région et vient idéalement compléter l’offre déjà proposée dans notre point de vente situé à Conches. »

Ce point de vente de 16 800 m² dispose par ailleurs d’une offre large de produits ainsi que d’une expertise reconnue sur les métiers du bois et de la couverture dispose aussi d’un libre-service avec une gamme profonde de produits et intègre un showroom de 500 m² avec une forte expertise en carrelage complétée d’une offre en menuiserie et en aménagement extérieur.