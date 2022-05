Point de vente : le monde du négoce a rendez-vous le 15 juin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le magazine Négoce organise le 15 juin prochain sa conférence annuelle autour des révolutions du point de vente. Un rendez-vous marqué par la qualité et la diversité des intervenants.

En quelques années, le regard porté sur l’agence en négoce a changé. Menacé par Amazon il y a cinq ans, le point de vente est aujourd’hui perçu comme une force, deux ans après le premier confinement. De nombreux dirigeants, dont le président de SGDB France Patrice Richard, viendront débattre, le matin des grandes tendances (grand public, construction des projets, supply chain, gestion des déchets…), et l’après-midi de retours d’expérience pratiques (Point.P, Mister Menuiserie, Groupe RG, Envie de Salle de bain et Samse). Des groupes intégrés (VM, Denis Matériaux, Samse…) comme des groupements (Gedimat, notamment) sont attendus, pour cette journée sous le signe de la réflexion et de la prospective.

Rendez-vous le 15 juin 2022 dans les salons de l’Aéroclub. Et n’oubliez pas de vous inscrire !