[Podcast] Annabelle Viollet (Banque des Territoires) : « Il nous faut anticiper les besoins de recharge des voitures électriques »

Partenairede la mobilité électrique du programme Vilagil de Toulouse Métropole, la Banque des Territoires via la structure , Toulibeo, accompagne le déploiement de 288 points de charge fabriqués en France. Un bel exemple conjuguant les nouvelles formes de mobilités et le développement économique local.

Écoutez dans notre podcast, Annabelle VIOLLET — la Directrice régionale Occitanie pour la Banque des Territoires — nous présenter l’objectif de l’investissement d’un million d’euros réalisé auprès de la métropole toulousaine. Un bel exemple d’anticipation des besoins à venir.

288 points de charge pour tous les véhicules électriques

Mené par Toulouse Métropole, le Projet Vilagil de « décarbonation et décongestion du territoire avec pour objectif de favoriser l’émergence de nouvelles formes de mobilités et un développement économique durable » avec notamment le déploiement de 288 points de charge. Un déploiement réalisé grâce à Toulibeo, une société codétenue par Bouygues Energies & Services et la Banque des Territoires.

Quadrupler l’offre existante

Cette anticipation forte, des besoins à venir de la métropole toulousaine, est rendue possible grâce à l’aide apportée par la Banque des Territoires à hauteur « d’un million d’euros en fonds propres et quasi-fonds propres », comme le souligne Annabelle Viollet sur les 5 millions d’investissements de ce projet auquel participe Bouygues Energies & Services pour la conception du réseau, l’installation des bornes, la maintenance et l’exploitation du service. L’objectif est de quadrupler l’offre existante pour aider au développement de tous les véhicules électriques.

Tous les détails de ce projet sont à écouter dans ce podcast inspirant de la Banque des Territoires et France Relance « Parlons Relance ».

Pour en savoir, rendez-vous sur le site de la Banque des Territoires : www.banquedesterritoires.fr

