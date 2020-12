PMC 2020 : le palmarès en vidéo

Chaque année, les Prix Moniteur de la construction récompensent les entreprises de BTP les plus performantes de France. A la suite des sept jurys régionaux, six lauréats ont été distingués au niveau national : quatre prix de catégories (clos et couvert, second œuvre, équipements techniques et travaux publics), une mention spéciale récompensant la meilleure stratégie de prévention et, bien entendu, le Grand prix. Découvrez, en vidéo, les annonces de chacun de ses six lauréats, avec une interview en visio du chef d’entreprise récompensé.