PMC 2020 : découvrez le lauréat du Grand prix

dossier PMC 2020 : le palmarès en vidéo

Le jury national des Prix Moniteur de la construction a choisi de distinguer la menuiserie Dubois du Grand prix de cette édition.

Le groupe Dubois, basé en Touraine, est couronné du Grand prix Moniteur de la construction 2020. Il a été sélectionné par le jury national parmi les 28 entreprises lauréates régionales de cette édition, toutes catégories confondues (clos et couvert, second œuvre, équipements techniques et travaux publics).

Ce prix a été remis par Gérôme Gauriau, directeur associé chez KPMG, partenaire des PMC, à Guillaume d’Ocagne, président du groupe Dubois.