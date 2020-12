PMC 2020 : découvrez le lauréat de la mention Prévention

dossier PMC 2020 : le palmarès en vidéo

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Prévention Supprimer OPPBTP Supprimer PMC2020 Supprimer Santé-sécurité BTP Supprimer Sécurité et protection de la santé Supprimer Entreprises Supprimer Occitanie Supprimer Aveyron Supprimer Valider Valider

Le jury national des Prix Moniteur de la construction a choisi d’attribuer la mention spéciale « meilleure stratégie de prévention » à l’entreprise Auglans.

L’entreprise aveyronnaise Auglans reçoit la mention spéciale « meilleure stratégie de prévention » des Prix Moniteur de la construction 2020.

Elle a été sélectionnée par le jury national parmi les 28 lauréats régionaux de cette édition, toutes catégories confondues (clos et couvert, second œuvre, équipements techniques et travaux publics).

Ce prix a été remis par Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP, partenaire des PMC, à Fabien Thollet, directeur de l’entreprise Auglans.