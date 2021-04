Plusieurs projets de rénovation et d’aménagement d’infrastructures sportives à Avignon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Valider Valider

La Ville d’Avignon prévoit de rénover ses équipements sportifs dans le cadre de l’opération « Avignon, Terre de Jeux 2024 ».

Avignon est la seule commune du Vaucluse à bénéficier du label « Terre de Jeux 2024 » parmi les 500 communes sélectionnées par le Comité International Olympique (CIO). Pour obtenir le label « Terre d’entraînement », la Ville poursuit la rénovation et la requalification des équipements sportifs de plusieurs de ses quartiers.

Dans le quartier Saint-Chamand, par exemple, la Ville a deux grands projets d’aménagement, dont la phase 2 de la Plaine des sports. Celle-ci sera réalisée sur plus de 5 000 m². Cette surface permettra la création de quatre terrains, dont deux courts de tennis, un terrain d’air badminton et un de volley sur gazon. Le montant des travaux est estimé à plus de 900 k€. La livraison du chantier est prévue en juillet 2021.

Le second projet est la réhabilitation en un lieu de restauration de la guinguette existante, située dans l’espace de la Plaine des sports. Il prévoit également la création d’une salle polyvalente, qui sera dédiée à la formation.

Pour rappel, le label « Terre d’entraînement » permet d’accueillir des équipes olympiques et paralympiques pour la préparation des compétitions.