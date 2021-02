Plusieurs édifices seront restaurés à Grandvilliers et ses alentours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

Les églises et chapelles de Grandvilliers vont retrouver une seconde jeunesse.

Dans le cadre du plan de relance, plusieurs travaux vont se poursuivre afin d’entretenir et de mettre en valeur les patrimoines locaux de plusieurs communes aux alentours de Grandvilliers (Oise). Dans un premier temps, la restauration de l’église de Beaudéduit (Oise) commencera début 2021 grâce à une subvention de 56,58 k€ de l’État via la dotation de soutien à l’investissement local. Le Département assurera la moitié du financement de ce chantier.

Dans un deuxième temps, le maire de Brombos (Oise) Etienne Caux a expliqué qu’un appel d’offres était en cours pour refaire la voûte de l’église de Saint-Hubert en 2021. Selon lui, « il est toujours possible de se servir de l'église, mais la rénovation est nécessaire. C'est un chantier estimé selon les derniers devis à plus de 160 k€ ». 80 % des travaux devraient être financés par le Département et la Région.

Dans un troisième temps, l’édifice de Daméraucourt (Oise) est encore en cours de réhabilitation, même si la restauration de la voûte de la nef et la rénovation de plusieurs piliers ont été achevées.

Enfin, le maire Jacques Larcher a annoncé qu’un montage de dossier était en cours pour la chapelle de Grandvilliers afin de rénover ses vitraux et deux morceaux de sa charpente. En 2022, les pierres feront également l’objet d’une réfection.