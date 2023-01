Plus de trains, plus d'argent: le scénario idéal du Conseil d'orientation des infrastructures

Chargé par le gouvernement de plancher sur une programmation des investissements dans les transports, le COI - un collège composé d'élus et d'experts - propose trois scénarios.

Scénario 1 : le "scénario LOM" à 59,4 Mds €

D'emblée, il "propose clairement d'écarter" le premier scénario, qui pourtant suit le cadrage financier envisagé par la Loi d'orientation des mobilité (LOM) du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec 54,9 milliards d'euros de crédits sur la période 2023-27.

Scénario 2 : planification écologique, 84,3 Mds €

Le deuxième scénario, dit "de planification écologique", est considéré comme "un socle indispensable" par les membres du COI. Il donne la priorité à la modernisation du réseau ferré et aux transports du quotidien. Il veut également rénover routes et voies d'eau, mais il exclut la réalisation rapide de "projets structurants très attendus par certains, (...) routiers ou autoroutiers".

Ce scénario, qui décale dans le temps des projets de lignes ferroviaires nouvelles comme Bordeaux-Toulouse - et renvoie aux calendes grecques d'autres projets comme Bordeaux-Dax, Paris-Normandie et les accès au Lyon-Turin -, prévoit une nette augmentation des moyens dégagés par l'Etat, dès 2023 et jusqu'en 2042. La facture serait de 84,3 milliards d'euros sur la période 2023-27.

Scénario 3 : priorité aux infrastructures, 98 Mds €

Un troisième scénario "de priorité aux infrastructures" exige encore davantage de moyens - 98 milliards d'euros sur 2023-27 -, mais ne fait pas consensus car il inclut une accélération de grands projets ferroviaires et "davantage de projets routiers à la demande des collectivités", selon le COI.

Ce rapport "sera un outil d'objectivation des choix publics. Ce sera beaucoup, ce sera peu: les vraies décisions reviendront bien au gouvernement et au Parlement", a tweeté le président du COI, le député David Valence (Vosges, Renaissance).

Un document de programmation d'ici l'été

Le texte doit être remis "fin janvier, début février" à la Première ministre Elisabeth Borne, qui avait créé le COI quand elle était ministre des Transports.

L'actuel ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, avait indiqué jeudi soir, lors des vœux de l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), que le deuxième scénario, dit "de planification écologique", donnait "une direction précieuse" à ses services.

Il a néanmoins fait remarquer à des journalistes que le rapport du COI réduisait "peut-être un peu trop" les investissements consacrés aux routes. M. Beaune entend faire adopter "une programmation d'ici l'été". "Je ne sais pas encore si ça sera une loi ou pas", a-t-il précisé à l'AFP.