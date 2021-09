Plus de 450 000 logements ont été autorisés entre septembre 2020 et août 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement Supprimer Conjoncture Supprimer France Supprimer Logements neufs Supprimer Permis de construire Supprimer Valider Valider

La construction de logements neufs a quasiment retrouvé ses niveaux d'avant le premier confinement.

Des délivrances de permis de construire stables (+ 0,4 % de juin à août par rapport aux trois mois précédents), mais des mises en chantiers en baisse (- 4,4 %), la situation paradoxale actuelle de la construction de logements ne doit pas faire oublier la tendance à la hausse affichée sur douze mois (septembre 2020-août 2021).

En effet, selon les dernières données de Stat Info, le service statistique du ministère de la Transition écologique, le nombre de logements autorisés durant cette période est supérieur de 1,4 % à sa moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020). Idem pour les mises en chantier : + 2,2 %.

Ainsi, au cours des douze derniers mois, de septembre 2020 à août 2021, 453 600 logements ont été autorisés à la construction, soit 54 000 de plus qu’au cours des douze mois précédents (+ 13,5 %). Dans le même temps, on estime que 386 300 logements ont été mis en chantier, soit 26 600 de plus (+ 7,4 %) que pendant les douze mois précédents.

Un effet logique de "l'effacement" du poids du premier confinement mais le redressement est clair : si l'on compare avec les douze mois précédant ce confinement (mars 2019 à février 2020), les nombres de logements autorisés et commencés ne sont que légèrement inférieurs : respectivement - 0,9 et - 0,4 %.