Plus de 11 millions de fenêtres posées en 2022

Suite à une enquête quantitative menée en janvier 2023 auprès de 500 acteurs de la pose, de la commercialisation de fenêtres et de la conception de bâtiments neufs en France, TBC Innovations a mesuré et analysé les ventes de fenêtres sur l’année 2022. Son étude comprend notamment le volume de fenêtres posées en 2022, les évolutions par matériau, par type de chantier, en neuf, en rénovation, par type de bâtiment, par type de finition…

Le marché résiste malgré une conjoncture dégradée

Après une année exceptionnelle en 2021, les professionnels du secteur soulignent que leur activité est restée positive en 2022 – en particulier sur les trois premiers trimestres - malgré la dégradation de la conjoncture économique et le contexte inflationniste inédit sur les énergies et les matériaux.

Les fabricants de fenêtres ont dû passer plusieurs hausses de tarifs sur l’année. Tous les matériaux composants des fenêtres sont touchés par les augmentations de coûts de matières premières (bois, PVC, aluminium, verre, acier …).

TBC Innovations estime la progression du marché des fenêtres en valeur à près de 14% en 2022 par rapport à 2021. Le nombre de fenêtres installées en 2022 dépasse les 11 millions d’unités annuelles.

Cependant, les chefs d’entreprises restent très prudents sur les perspectives de 2023, face aux tensions sur la demande dans un environnement conjoncturel complexe.

Coup de froid attendu sur la construction neuve

L’activité de pose de fenêtres en neuf est restée positive en 2022. Elle a bénéficié de la progression, même faible, des mises en chantier de maisons individuelles. Selon la base statistique Sit@del2 du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, elles ont encore progressé de 0,8% en 2022.

La pose de fenêtres en neuf en 2022, a aussi bénéficié du rallongement des délais de chantiers en logements collectifs et donc des décalages de la pose des fenêtres en 2022 sur des chantiers démarrés en 2021.

En revanche, les perspectives d’avenir sont sombres pour la construction neuve. Le contexte économique a mis un coup d’arrêt aux permis de construire et mises en chantiers, qui risque d’être douloureux à l’heure des bilans 2023 et 2024.

Tassement de la demande en rénovation

Plus que jamais, la rénovation demeure le premier débouché du marché des fenêtres en France. Après une année 2021 hors du commun, l’évolution de l’activité en rénovation se tasse cependant, avec un volume sur un plateau haut. Les entreprises interrogées confirment que leur activité en rénovation de fenêtres est restée positive en 2022. Cependant la croissance est très limitée en comparaison à 2021.

En 2022, le segment de la rénovation en logements collectifs a été très dynamique, porté par les objectifs de rénovation des bailleurs sociaux.

Le contexte reste porteur pour la rénovation des fenêtres et des baies par des particuliers, avec l’appui du taux réduit de TVA à 5,5% et l’appétence des particuliers à entreprendre des travaux, consécutivement à la pandémie de Covid et au confinement. Le volume des ventes de logements anciens atteint encore 1,116 million de transactions enregistrées à fin novembre 2022 sur un an, mais est en baisse de -5% par rapport à novembre 2021. Les ménages français doivent mobiliser plus de ressources, pour faire face à l’envolée des prix de l’énergie et de l’alimentation. Certains particuliers limitent leurs investissements en travaux de rénovation et restent prudents pour leur projet immobilier.

2023 : coup de froid en neuf, incertitude en rénovation

Comme tous les ans, les professionnels ont aussi été interrogés sur leur perception de l’évolution de leur activité concernant les fenêtres en 2023, en rénovation et en neuf.

Concernant l’activité en neuf, les professionnels sont très pessimistes sur l’activité de pose de fenêtres pour 2023. 61% prévoient une baisse de leur activité sur la pose de fenêtres en neuf en 2023 ; 27% envisagent une année 2023 stable pour le neuf ; seuls 13% des professionnels interrogés perçoivent une progression en 2023.

Pour la rénovation, les professionnels sont plus optimistes (moins pessimistes…). 36% des professionnels interrogés envisagent une progression de leur activité sur la rénovation de fenêtres en 2023 ; 40% envisagent une année 2023 stable ; 23% prévoient une baisse de leur activité sur la rénovation de fenêtres en 2023.

PVC et Aluminium se partagent le marché

Côté matériaux, PVC et aluminium font la course en tête. En volume de fenêtres posées, le PVC demeure le premier matériau sur le marché des fenêtres en 2022. L’aluminium consolide ses positions, et s’impose comme le deuxième matériau du marché en volume.

En valeur, les fenêtres aluminium ont le leadership et restent le premier matériau du marché en 2022.

Une tendance toujours forte pour les couleurs

La tendance est toujours aux profilés colorés pour les fenêtres. Les professionnels interrogés en janvier 2023, ont à nouveau observé une progression des fenêtres colorées, que ce soit en aluminium ou en PVC. 44% des fenêtres aluminium et PVC installées en 2022 ne sont pas blanches !

Même si le blanc reste le choix le plus utilisé en PVC et même en aluminium, la part de marché des fenêtres entièrement blanches recule au profit des fenêtres colorées.

Pénétration du e-commerce

Ce n’est pas propre aux fenêtres, et encore moins au secteur de la menuiserie en général, mais, au vu des chiffres de TBC Innovation, nous observons une intensification des ventes de fenêtres en e-commerce

Leur progression est estimée à 165% en trois ans, poussée par le nombre croissant des sites marchands qui en proposent des fenêtres, généralistes ou spécialistes.