Plum’Box, un plénum en textile recyclé pour la diffusion d’air

France Air remplace les plénums traditionnels lourds et encombrants par une solution compacte et ultra légère en textile recyclé.

Fabriqué en tissu polyester 100 % recyclé, le nouveau Plum’Box de France Air crée le lien entre les réseaux de ventilation et l’unité terminale de diffusion. Classé au feu M1, il peut être monté sur tous les diffuseurs de faux-plafond 600 x 600 mm. Ultra léger et compact, il ne pèse que 145 g (contre 10 kg pour un plénum traditionnel en métal), et tient plié dans une enveloppe A4. Facile à manipuler, à transporter et à stocker, il constitue un vrai atout pour un installateur.



Simplicité d’installation



Le montage du plénum Plum’Box sur l’unité terminale de diffusion est facilité par un système de fixation auto-agrippant (plus besoin de vis auto-foreuses). Grâce à son col élastique s’adaptant à plusieurs diamètres (160 à 315 mm), il se raccorde à la gaine de ventilation simplement et sans aucun outil. Son très faible encombrement rend les manipulations aisées lors de l’installation en faux plafond, notamment en cas d'obstacles ou de hauteur réduite. Lorsque le réseau de ventilation se met en marche, l’air insufflé gonfle le plénum, qui épouse les formes des éventuels obstacles présents entre le plafond et le faux plafond.



Atouts techniques et environnementaux



Contrairement aux plénums métalliques traditionnels, le matériau du Plum’Box ne présente pas d’effet de condensation. Par ailleurs, beaucoup moins réverbérant que l’acier, le textile offre une meilleure atténuation acoustique et garantit une installation plus silencieuse.

Plum’Box est fabriqué en France et issu de l’économie circulaire. Son textile est produit à partir de chutes de polyester issues de la fabrication de gaines textiles diffusantes. Avec des étapes d’analyse de cycle de vie améliorées, ce plénum à très faible impact environnemental affiche une empreinte carbone réduite de 90 %.