Plissonneau se renforce

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Déchets négoce Supprimer Négoce Supprimer France Supprimer DOM-TOM Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de la réorganisation de son capital, le groupe familial spécialisé dans la location de matériel et dans la distribution d’EPI, accueille dans son capital, BNP Paribas Développement et Bpifrance. L’objectif : accompagner la société dans de nouveaux projets de croissance externe.

Plissoneau, le propriétaire du spécialiste d’EPI Difac, a ouvert son capital. Cette holding familiale, présente aussi dans la location de véhicules industriels, la vente/location d’engins de manutention et de travaux publics, le transport/levage et la construction/gestion d’équipements pétroliers, vient d’accueillir dans son capital deux actionnaires minoritaires, BNP Paribas Développement et Bpifrance.

100 M€ de CA en 2025

Cette évolution doit permettre au groupe de se développer dans de nouveaux projets de croissance externe, avec l’ambition d’atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2025 contre 80 M€ à fin 2021. « La nouvelle phase du développement de notre Groupe ne pouvait se mettre en œuvre sans une restructuration du capital. Nous avons rencontré avec BNP Paribas Développement et Bpifrance, des partenaires parfaitement adaptés à nos besoins d’ETI et à nos aspirations. Forts de leur confiance nous nous sentons appuyés et motivés pour la réalisation de nos objectifs très ambitieux. »

Pour rappel, le Groupe est présent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et à La Réunion (d’où Plissonneau rayonne sur Maurice, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie) mais aussi Métropole avec la société Difac, plus particulièrement à Entzheim, juste à côté de l’aéroport de Strasbourg. Difac a réalisé un chiffre d’affaires de près de 18 M€ en 2019.