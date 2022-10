PLF 2023 : les amendements relatifs à l'habitat, à l'urbanisme et aux collectivités retenus après le 49.3

À la satisfaction, notamment, du Pôle habitat FFB, les amendements de la mission Labaronne avançant la fin du Pinel et supprimant le PTZ en zones non tendues n’ont pas été retenus par le gouvernement dans la version de la première partie du PLF 2023, sur laquelle la Première ministre a eu recours au 49.3, ce 19 octobre. L’augmentation de la taxe sur les logements vacants, la révision de la définition des zones tendues et le filet de sécurité énergétique - "seul amendement relatif aux collectivités que la Première ministre a daigné conserver", regrette le CFL - y figurent en revanche en bonne place.