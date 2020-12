PLF 2021 : les parlementaires s’accordent sur le recours à la conception-réalisation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Marchés publics Supprimer Conception-réalisation Supprimer Sénat Supprimer Assemblée nationale Supprimer Conseil constitutionnel Supprimer France Supprimer Valider Valider

Adopté définitivement le 17 décembre par le Parlement, le projet de loi de finances pour 2021 est maintenant entre les mains du Conseil constitutionnel. Parmi les nombreux articles du texte, un en particulier ouvre une nouvelle voie de recours à la conception-réalisation.

A chaque projet de loi, son lot de dérogations aux règles de la commande publique. Et le projet de loi de finances pour 2021, définitivement adopté par le Parlement le 17 décembre, n’échappe pas à la règle. Tout a débuté en première lecture à l’Assemblée nationale, lorsque le gouvernement a déposé un amendement qui autorise les acheteurs publics, dans le cadre de la mise en œuvre des crédits ouverts sur la mission Plan de relance et jusqu’au 31 décembre 2022, à déroger aux conditions fixées par le Code de la commande publique pour recourir aux marchés de conception-réalisation s’agissant des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.



Rappelons que, pour l’heure, les acheteurs publics ne peuvent recourir à de tels marchés, « quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (Article L. 2171-2 du Code de la commande publique) ».

Seuil à un million d’euros

De leur côté, les sénateurs ont confirmé cette nouvelle dérogation provisoire tout en ajoutant un seuil à un million d’euros afin de préserver l’accès des très petites entreprises du bâtiment à la commande publique. Ils estiment en effet que « l’ouverture généralisée aux marchés de conception-réalisation, sans aucun seuil, tel que prévu dans l’amendement du gouvernement, est contraire au principe de l’allotissement, seul moyen pour les TPE du bâtiment d’accéder directement aux marchés publics. »

[...]