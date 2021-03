Plessis-Pâté : la Région Île-de-France soutient le projet d’écoquartier « Les Charcoix »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Ecoquartier Supprimer Valider Valider

Le chantier d’aménagement du futur écoquartier « Les Charcoix » est chiffré à 18,5 M€ HT. La Région Île-de-France y apportera sa contribution à hauteur de 4 M€ environ.

En 2025, un nouvel écoquartier, baptisé « Les Charcoix », verra le jour dans la ville de Plessis-Pâté (Essonne), près de l’ancienne base aérienne 217. Ce vaste projet d’aménagement, porté par la Ville et la société d’économie mixte SORGEM, a retenu l’attention de la Région Île-de-France. Celle-ci va ainsi investir un montant de près de 4 M€. À ce titre, une convention vient d’être signée entre Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région, en charge du développement durable, et Sylvain Tanguy, maire de Plessis-Pâté. Pour rappel, cette subvention entre dans le cadre du programme des 100 quartiers innovants et écologiques (QIE) de la Région Île-de-France.

À sa livraison, le nouvel écoquartier proposera 480 logements (dont une résidence senior de 100 logements) répondant à la diversité des populations (familles, handicapés, actifs et retraités) du territoire. Il proposera 50 % de logements sociaux, permettant ainsi à la municipalité « d’atteindre l’objectif fixé par la loi SRU. Cette loi, dédiée à la solidarité et au renouvellement urbain, impose aux communes urbaines de compter 20 % ou 25 % de logements sociaux en 2025. Actuellement, la ville compte 14 % de logements sociaux », précise Sylvain Tanguy. Les premières livraisons de logements sont prévues pour 2023. En plus de ces logements, l’écoquartier « Les Charcoix » se dotera aussi d’un groupe scolaire de huit classes, d’un équipement sportif, d’un bâtiment multifonctionnel et d’un parc naturel de 2,1 ha.