Plélan-le-Grand : un nouveau Centre d’Incendie et de Secours d’ici mars 2022

Le nouveau Centre d’Incendie et de Secours de la commune de Plélan-le-Grand sera opérationnel en mars 2022.

L’actuelle caserne de Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) est vétuste, sous-dimensionnée et ne présente aucune possibilité d’extension. Par conséquent, un nouveau Centre d’Incendie et de Secours (CIS) est en cours de construction sur la commune. Les travaux ont débuté en mai 2021. Le bâtiment de 800 m² est situé au 72, rue du marché, sur un terrain de 4 000 m². Cet emplacement est stratégique pour le territoire. En effet, il est directement raccordé à l’échangeur de la RN24 Rennes-Lorient. Les sapeurs-pompiers du CIS pourront ainsi intervenir en premier appel sur les communes de Maxent, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-Péran et de Treffendel. Ils assureront également la couverture du massif de la forêt de Paimpont et de l’axe routier Rennes - Vannes.

Le coût des travaux de ce nouveau CIS s’élève à environ 1,7 M€. Le chantier est cofinancé par le Département d’Ille-et-Vilaine (80 %) et la Commune de Plélan-le-Grand (20 %). Pour information, cette dernière a mis à disposition à titre gracieux le terrain d’implantation du centre.