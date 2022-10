Plates-formes de matériaux : quel modèle pour allier équilibre économique et valeurs du réemploi ?

Parmi tous les acteurs du réemploi, les plates-formes, physiques ou en ligne, de matériaux de réemploi sont de nouveaux partenaires sur qui compter. Solutions encore en devenir, ancrées sur un territoire, elles peuvent intervenir sur la réalisation du diagnostic ou constituer un acteur de choix pour le lot 0 par leur compréhension fine des enjeux économiques, sociaux et environnementaux du réemploi et par leur multi-expertise. Faisons le point au travers de Minéka, une plate-forme physique de matériaux de réemploi rhodanienne créée il y a six ans.