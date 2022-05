Plaques de plâtre : que change la nouvelle version du DTU 25.41 ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Plaque de plâtre Supprimer Siniat Supprimer Technique Supprimer Valider Valider

Après dix ans sans changements, le DTU 25.41 vient de connaître quelques évolutions.

L'arrivée de la RT 2012 avait conduit à des changements dns le DTU 25.41 sur les plaques de plâtre, notamment pour l'étanchéité à l'air. Aucune modification n'avait depuis été introduite, jusqu'à la toute récente version, qui vient d'être publiée. "Différents procédés sous Avis technique sont ainsi devenus des techniques courantes", explique Julian Tizianel, directeur de l'assistance technique chez Siniat et membre de la commission du DTU 25.41. C'est le cas des cloisons alvéolaires, dites aussi "nid d'abeille". Ces produits surtout présents maison individuelle neuve.

Plaques épaisses, locaux humides

Entrent également dans les techniques courantes les cloisons et contre-cloisons en plaques épaisses (18 et 25 mm). "Ces plaques à haute résistance sont très utilisées dans les ERP, notamment les hôpitaux ou les écoles", détaille Julian Tizianel.

Dans les locaux classés EB+, en privatif comme en collectif, la sous-couche sur plaque hydrofuge sur l'ensemble de la surface carrelée devient elle aussi une technique traditionnelle.

Mise à jour des systèmes

Le nouveau DTU 25.41 effectue un certain nombre de mises à jour. Les hauteurs de contre-cloisons sur fourrure S47 avec appuis sont augmentées à 5,30 m avec plusieurs appuis. Pour les plafonds, il est possible désormais de placer jusqu'à trois BA13 ou BA15, ou deux BA 18.

La nouvelle version du DTU couvre également les ouvrages en plaques de plâtre réalisés dans les constructions à ossature bois, en plein développement.

Certains points singuliers sont également détaillés, utiles pour les artisans : mise en oeuvre en cas de châssis vitré, plaques horizontales en imposte, plaques pare-vapeur en contre-cloisons en zones très froide... "Le texte précise par ailleurs que, pour les parois verticales, en cas de pose de plaques pare-vapeur avec feuille d'aluminium, le montant arrière reconstitue la continuité du pare-vapeur, alors qu'il fallait auparavant une membrane traditionnelle", détaille Julian Tizianel.

Le DTU évolue aussi en prenant en compte d'autres textes, notamment les DTU 45.10 et 45.11 pour la pose d'isolant dans les combles.

Des outils chez Siniat

Pour accompagner ces évolutions, Siniat propose différents outils : des webinaires, des formations de deux à quatre jours, un carnet de pose en papier ou en version électronique. Les vendeurs en négoce sont eux aussi concernés, avec une offre de formation d'une journée pour apprendre à se repérer dans les outils de Siniat.